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«Зенит» - лидер РПЛ в рейтинге фэйр-плей, «Спартак» - последний

01 Декабря 2020, 11:35,

Global Look Press

Пресс-служба РПЛ представила рейтинг фэйр-плей по итогам 16 сыгранных туров чемпионата России.

На первой строчке рейтинга с 7,69 баллами расположился петербургский «Зенит». Второе место занимает «Сочи» (7,52), а тройку лидеров замыкает «Ростов» (7,44).

Последнее место занял московский «Спартак» - у «красно-белых» средний балл 6,95.

После 16 сыгранных туров чемпионата России петербургский «Зенит» с 32 очками занимает первую позицию в турнирной таблице. Далее с таким же количеством набранных баллов расположились московские ЦСКА и «Спартак». Топ-4 замыкает «Ростов» с 29 очками.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Зенит
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Комментарии (3)
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White_Shark
01 Декабря 2020, 14:17

Что за рейтинг фейр плей? Кого судят правильнее или кто меньше всех фолит?

0
Zenituwka
01 Декабря 2020, 14:10

Чё за таблица? Чё в ней учитывается? Чё за цифры? Неужели по человечески не объяснить?

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HG2017
01 Декабря 2020, 13:00

А где честная таблица, где зенить все матчи проиграл, а спартак все матчи выиграл?

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