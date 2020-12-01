«Зенит» - лидер РПЛ в рейтинге фэйр-плей, «Спартак» - последний

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01 Декабря 2020, 11:35,
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Пресс-служба РПЛ представила рейтинг фэйр-плей по итогам 16 сыгранных туров чемпионата России.
На первой строчке рейтинга с 7,69 баллами расположился петербургский «Зенит». Второе место занимает «Сочи» (7,52), а тройку лидеров замыкает «Ростов» (7,44).
Последнее место занял московский «Спартак» - у «красно-белых» средний балл 6,95.
После 16 сыгранных туров чемпионата России петербургский «Зенит» с 32 очками занимает первую позицию в турнирной таблице. Далее с таким же количеством набранных баллов расположились московские ЦСКА и «Спартак». Топ-4 замыкает «Ростов» с 29 очками.
Турнирная таблица премии Liga Fair Play после 16-го тура #ТинькоффРПЛ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 1, 2020
⠀#LigaFairPlay pic.twitter.com/9mZEeobKOM
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Зенит
Что за рейтинг фейр плей? Кого судят правильнее или кто меньше всех фолит?
Чё за таблица? Чё в ней учитывается? Чё за цифры? Неужели по человечески не объяснить?
А где честная таблица, где зенить все матчи проиграл, а спартак все матчи выиграл?