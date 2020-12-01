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Российский голкипер Хайкин: «Выберу аутсайдера АПЛ, а не чемпиона РПЛ»

01 Декабря 2020, 11:20,


Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин, который стал чемпионом Норвегии, ответил на вопрос о своем будущем.

«Хочется продолжать играть в Европе, меня не тянет в российский чемпионат. Нельзя загадывать, но между чемпионом РПЛ и клубом из подвала АПЛ я выберу второй вариант», - передает слова 25-летнего вратаря издание Sport24.

Хайкин защищает цвета «Будё-Глимт» с лета 2019-го года. Его контракт с норвежским клубом рассчитан еще на один год.

В минувшем сезоне чемпионата Норвегии голкипер сыграл 16 поединков, в которых пропустил 17 мячей. В пяти матчах Хайкин сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Никита Хайкин
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