Российский голкипер Хайкин: «Выберу аутсайдера АПЛ, а не чемпиона РПЛ»

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01 Декабря 2020, 11:20,
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Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин, который стал чемпионом Норвегии, ответил на вопрос о своем будущем.
«Хочется продолжать играть в Европе, меня не тянет в российский чемпионат. Нельзя загадывать, но между чемпионом РПЛ и клубом из подвала АПЛ я выберу второй вариант», - передает слова 25-летнего вратаря издание Sport24.
Хайкин защищает цвета «Будё-Глимт» с лета 2019-го года. Его контракт с норвежским клубом рассчитан еще на один год.
В минувшем сезоне чемпионата Норвегии голкипер сыграл 16 поединков, в которых пропустил 17 мячей. В пяти матчах Хайкин сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Никита Хайкин