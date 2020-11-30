​Тедеско считает Маслова лучшим молодым игроком РПЛ в 2020 году

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30 Ноября 2020, 18:46,
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Детская футбольная лига сообщила о старте голосования, по итогам которого будет определён лучший молодой футболист российской Премьер-лиги в 2020 году. Уже известно о том, как проголосовали некоторые тренеры.
Так, наставник «Спартака» Доменико Тедеско поставил на первое место защитника команды Павла Маслова. Дальше идут Наиль Умяров, Даниил Уткин, Данил Глебов и Станислав Магкеев.
Рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев тоже поставил на первое место своего игрока – Даниила Уткина. Дальше расположились Артём Голубев, Игорь Дивеев, Данил Глебов и Роман Евгеньев.
Тренер «Ахмата» Андрей Талалаев выделил защитника «Динамо» Романа Евгеньева. Следом идут Даниил Уткин и Данил Глебов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Краснодар, Ахмат, Доменико Тедеско, Мурад Мусаев, Андрей Талалаев, Даниил Уткин, Роман Евгеньев, Павел Маслов