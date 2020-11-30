​Джорджевич назвал фразу, которая описывает русского человека за рулём

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич в интервью клубной пресс-службе назвал фразу, которая описывает русского человека за рулём. Историю с этой фразой ему рассказывал бывший игрок «Зенита» Бранислав Иванович.

«У Ивановича первое время был водитель, и Бранислав спросил его во время движения, нельзя ли развернуться в определённом месте. Водитель ответил: «Нельзя, но если очень хочется, то можно» (смеётся)», - рассказал Джорджевич.

Отметим, что Лука Джорджевич выступал за «Арсенал» на правах аренды. Права на черногорского футболиста принадлежат «Локомотиву». В шести матчах текущего чемпионата России Джорджевич записал на свой счёт один гол и один результативный пас.

Всего в футболке тульского «Арсенала» Джорджевич провёл 56 игр. В них Лука забил семнадцать голов и ещё семь раз ассистировал своим партнёрам.