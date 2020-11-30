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​Глушаков спросил, идут ли ему красно-синие цвета

30 Ноября 2020, 14:47,

Global Look Press

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал в Instagram фотографию. В понедельник футболист решил позаниматься на свежем воздухе. На Глушакове можно заметить куртку красно-синего цвета.

«Как вам цвета – идут или нет?» - написал Глушаков в подписи к фотографии.

 

Напомним, с 2013 по 2019 год Денис Глушаков выступал за «Спартак» и был капитаном команды, а красно-синие цвета являются цветами ЦСКА.

После шестнадцати туров чемпионата России «Химки» занимают двенадцатое место в турнирной таблице. Глушаков в семи матчах Премьер-лиги в этом сезоне отметился одним голом и одной голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Денис Глушаков
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Комментарии (2)
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0
White_Shark
30 Ноября 2020, 15:25

ахах))) в комментариях у Дениски красно-белый баттхёрт нереальный)

1
ингерман
30 Ноября 2020, 15:22

ай идуц-идуц как свинье ермолка.. )))

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