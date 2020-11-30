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Крыховяк, Миранчук и Куликов заболели коронавирусом

30 Ноября 2020, 14:21,

Global Look Press

Три основных футболиста «Локомотива» заразились коронавирусной инфекцией. Как сообщает Telegram-канал Sport_inside, вирус выявили у Гжегожа Крыховяка, Антона Миранчука и Даниила Куликова. Также заражены врачи и представители административного штаба. 

Ранее Антон Миранчук пропустил матч против «Ахмата». В клубе сообщали, что футболист простудился и не сдавал положительных тестов на коронавирус.

Во вторник, первого декабря, «Локомотиву» предстоит провести ключевой поединок группового этапа Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбурга». Игра в Москве стартует в 20:55 по местному времени.

В случае победы над «Ред Булл Зальцбургом» «Локомотив» гарантирует себе как минимум место в плей-офф Лиги Европы.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Антон Миранчук, Гжегож Крыховяк, Даниил Куликов
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