​Геркус – о троевластии в РПЛ: «Лидера нет – ни по результату, ни по составу, ни по игре»

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30 Ноября 2020, 14:12,
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Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу турнирной ситуации в чемпионате России. После шестнадцати туров место на вершине Премьер-лиги делят «Зенит», ЦСКА и «Спартак».
«Лидера нет. Ни по результату, ни по составу, ни по игре», - написал в своём Telegram-канале Геркус.
Илья считает, что уровень российского чемпионата стал ниже по сравнению с предыдущими сезонами. В качестве причин Геркус называет не только напряжённый календарь, но и слабое усиление команд на трансферном рынке.
По мнению Геркуса, в плане качества игры в этом сезоне прибавил лишь «Спартак», да и то вспышками.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Илья Геркус