Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Геркус – о троевластии в РПЛ: «Лидера нет – ни по результату, ни по составу, ни по игре»

30 Ноября 2020, 14:12,

ФК "Локомoтив"

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу турнирной ситуации в чемпионате России. После шестнадцати туров место на вершине Премьер-лиги делят «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

«Лидера нет. Ни по результату, ни по составу, ни по игре», - написал в своём Telegram-канале Геркус.

Илья считает, что уровень российского чемпионата стал ниже по сравнению с предыдущими сезонами. В качестве причин Геркус называет не только напряжённый календарь, но и слабое усиление команд на трансферном рынке.

По мнению Геркуса, в плане качества игры в этом сезоне прибавил лишь «Спартак», да и то вспышками.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Илья Геркус
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