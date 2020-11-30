​Геркус – о троевластии в РПЛ: «Лидера нет – ни по результату, ни по составу, ни по игре»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу турнирной ситуации в чемпионате России. После шестнадцати туров место на вершине Премьер-лиги делят «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

«Лидера нет. Ни по результату, ни по составу, ни по игре», - написал в своём Telegram-канале Геркус.

Илья считает, что уровень российского чемпионата стал ниже по сравнению с предыдущими сезонами. В качестве причин Геркус называет не только напряжённый календарь, но и слабое усиление команд на трансферном рынке.

По мнению Геркуса, в плане качества игры в этом сезоне прибавил лишь «Спартак», да и то вспышками.