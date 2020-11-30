Непомнящий: «Участники еврокубков не забивают и теряют очки, потому что есть целый ком проблем»

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу троевластия в турнирной таблице чемпионата России.

- В прошедшем туре чемпионата России все наши участники еврокубков не забили ни одного гола. Как это можно объяснить?

- Сам удивлен этому. Наше участие в еврокубках в этом сезоне наталкивает на мысли о том, что у нас целый ком проблем. Первая в том, что позднее завершение прошлого сезона и ранее начало нынешнего не позволило в должном состоянии подойти к еврокубкам. Мы ведь раньше всех начали играть, а составы в связи с пандемией у наших участников еврокубков оказались полуторные. Но выяснилось, что и одного состава не осталось из-за того, что в РПЛ ожесточенная борьба, плюс кубок России, игры сборной. Поэтому наши клубы подошли к еврокубкам в неполных составах и уставшие. Черчесов говорит, что в сборной нет понятия «усталость», но силы человека не беспредельны. Этот целый ком говорит о том, что у нас конкурентоспособность игроков ниже, чем хотелось бы.

- В связи с этим, есть ли преимущество перед конкурентами у «Спартака»?

- В какой-то степени успех «Спартака» и заключается в том, что «красно-белые» не участвуют в еврокубках, и им удалось сохранить более-менее боеспособный состав. «Рубин», который шел чуть ли не на вылет, когда туда пришел Слуцкий, сейчас прибавляет семимильными шагами, потому что команда неплохо укомплектовалась и игроки в нормальной форме. ЦСКА купил хороших игроков, но вписаться они просто не успевают, потому что приходится играть на три фронта. Притупился прицел у Чалова.

- Выигравший первый круг ЦСКА не может победить уже три матча подряд, забив в этих встречах всего один гол. Что происходит с командой?

- Раньше мы говорили о том, что у ЦСКА серьезные проблемы в обороне, а сейчас, как ни странно, «армейцы» не могут забить. В еврокубках они имеют серьезное преимущество, но не реализуют моменты. И в чемпионате России то же самое. С одной стороны, нет важных фигур в команде: Дзагоева, Фернандеса. Не хватает резервов. Молодые ребята, которые стали взрослыми, пока не могут себя реализовать.

- Хуже всех в туре выглядел «Краснодар», который проиграл «Химкам». Не было командного движения и борьбы. Это отсутствие опыта Лиги чемпионов так сказывается?

- Нет. Я думаю, что это не очень важный фактор. Может, не хватает опыта командных действий, но игроки достаточно опытные. Просто они не в должном состоянии на сегодня. Начали играть Ари, Классон, Вандерсон поправился. Нужно наиграться, а у них не было времени. А потом нервозность есть какая-то. Тренер нервничает, игроки. Хорошее эмоциональное состояние и кураж бывают, когда команда одерживает победы. Когда их нет - это большой психологический пресс. Каждая ошибка переживается игроками. Я вижу состояние ребят. Они хотят, но не справляются с нервным напряжением.

- Вам не кажется, что Мусаев потерял контроль, если вспомнить споры с судьей и красную карточку после матча, а также его эмоции с брошенной бутылкой?

- Тренер не должен этого допускать, но это сложно. Красная карточка Мусаеву меня очень удивила. Он выразил несогласие с судьей. Арбитр там реально ошибся. Когда ты даешь спорный - нужно вернуть мяч на то место, где игра была остановлена и той команде, которая владела мячом. Почему рефери отдал мяч сопернику? Мусаев не сдержался. Он потом сказал, что не переходил на личности, а просто выразил несогласие. А судья сказал, что дал карточку за несогласие. Дай желтую тогда. Почему-то судьи имеют право раздавать карточки направо и налево. Скоро они будут болельщикам на последнем ряду карточки показывать.

- У нас ведь и Ганчаренко недавно получил карточку, и Федотов, и Тедеско…

- Это нормально. Футбол требует эмоций. Мы говорим, что команда без эмоций - это плохо, а когда с эмоциями - оказывается это еще хуже. Поэтому я не очень согласен с тем, какие есть полномочия у судей. Каста неприкасаемых у нас теперь появилась.

- Теперь ситуация в таблице такова, что «Спартак» догнал «Зенит» и ЦСКА. У кого больше шансов уйти на зимний перерыв на первой строчке?

- Очень интересно, что у нас в чемпионате такая борьба. Мне это очень нравится. Вот в прошлом сезоне для меня «Зенит» был главенствующей командой, а сейчас непонятно, когда он выйдет на тот уровень. Питерцы играют ниже потолка. «Спартак» наступает и наступает. Им бы забить какой-то команде три-четыре мяча, тогда они понесутся. А пока «красно-белые» с трудом при помощи пенальти выигрывают у «Ротора». Это тоже не говорит о том, что команда поднялась на уровень. Что касается ЦСКА, когда выздоровеют все игроки, команда будет опасна для всех. Поэтому я не знаю, кто сейчас фаворит.

- Участники еврокубков будут и дальше терять очки в чемпионате?

- Быстрее бы они закончили играть в еврокубках, тогда пойдут семимильными шагами к финишу.

- Теперь уже в матче «Зенит» - «Спартак», который состоится до зимней паузы, питерцев нельзя назвать фаворитами?

- В дерби нельзя называть фаворитов. Это одна из самых важных игр для всех команд. Такие матчи непредсказуемы.

Елена Григорьевская