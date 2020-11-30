Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Непомнящий: «Участники еврокубков не забивают и теряют очки, потому что есть целый ком проблем»

30 Ноября 2020, 13:00,

fratria.ru

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу троевластия в турнирной таблице чемпионата России.

- В прошедшем туре чемпионата России все наши участники еврокубков не забили ни одного гола. Как это можно объяснить?

- Сам удивлен этому. Наше участие в еврокубках в этом сезоне наталкивает на мысли о том, что у нас целый ком проблем. Первая в том, что позднее завершение прошлого сезона и ранее начало нынешнего не позволило в должном состоянии подойти к еврокубкам. Мы ведь раньше всех начали играть, а составы в связи с пандемией у наших участников еврокубков оказались полуторные. Но выяснилось, что и одного состава не осталось из-за того, что в РПЛ ожесточенная борьба, плюс кубок России, игры сборной. Поэтому наши клубы подошли к еврокубкам в неполных составах и уставшие. Черчесов говорит, что в сборной нет понятия «усталость», но силы человека не беспредельны. Этот целый ком говорит о том, что у нас конкурентоспособность игроков ниже, чем хотелось бы.

- В связи с этим, есть ли преимущество перед конкурентами у «Спартака»?

- В какой-то степени успех «Спартака» и заключается в том, что «красно-белые» не участвуют в еврокубках, и им удалось сохранить более-менее боеспособный состав. «Рубин», который шел чуть ли не на вылет, когда туда пришел Слуцкий, сейчас прибавляет семимильными шагами, потому что команда неплохо укомплектовалась и игроки в нормальной форме. ЦСКА купил хороших игроков, но вписаться они просто не успевают, потому что приходится играть на три фронта. Притупился прицел у Чалова.    

- Выигравший первый круг ЦСКА не может победить уже три матча подряд, забив в этих встречах всего один гол. Что происходит с командой?

- Раньше мы говорили о том, что у ЦСКА серьезные проблемы в обороне, а сейчас, как ни странно, «армейцы» не могут забить. В еврокубках они имеют серьезное преимущество, но не реализуют моменты. И в чемпионате России то же самое. С одной стороны, нет важных фигур в команде: Дзагоева, Фернандеса. Не хватает резервов. Молодые ребята, которые стали взрослыми, пока не могут себя реализовать.

- Хуже всех в туре выглядел «Краснодар», который проиграл «Химкам». Не было командного движения и борьбы. Это отсутствие опыта Лиги чемпионов так сказывается?

- Нет. Я думаю, что это не очень важный фактор. Может, не хватает опыта командных действий, но игроки достаточно опытные. Просто они не в должном состоянии на сегодня. Начали играть Ари, Классон, Вандерсон поправился. Нужно наиграться, а у них не было времени. А потом нервозность есть какая-то. Тренер нервничает, игроки. Хорошее эмоциональное состояние и кураж бывают, когда команда одерживает победы. Когда их нет - это большой психологический пресс. Каждая ошибка переживается игроками. Я вижу состояние ребят. Они хотят, но не справляются с нервным напряжением.

- Вам не кажется, что Мусаев потерял контроль, если вспомнить споры с судьей и красную карточку после матча, а также его эмоции с брошенной бутылкой?

- Тренер не должен этого допускать, но это сложно. Красная карточка Мусаеву меня очень удивила. Он выразил несогласие с судьей. Арбитр там реально ошибся. Когда ты даешь спорный - нужно вернуть мяч на то место, где игра была остановлена и той команде, которая владела мячом. Почему рефери отдал мяч сопернику? Мусаев не сдержался. Он потом сказал, что не переходил на личности, а просто выразил несогласие. А судья сказал, что дал карточку за несогласие. Дай желтую тогда. Почему-то судьи имеют право раздавать карточки направо и налево. Скоро они будут болельщикам на последнем ряду карточки показывать.

- У нас ведь и Ганчаренко недавно получил карточку, и Федотов, и Тедеско…

- Это нормально. Футбол требует эмоций. Мы говорим, что команда без эмоций - это плохо, а когда с эмоциями - оказывается это еще хуже. Поэтому я не очень согласен с тем, какие есть полномочия у судей. Каста неприкасаемых у нас теперь появилась.

- Теперь ситуация в таблице такова, что «Спартак» догнал «Зенит» и ЦСКА. У кого больше шансов уйти на зимний перерыв на первой строчке?

- Очень интересно, что у нас в чемпионате такая борьба. Мне это очень нравится. Вот в прошлом сезоне для меня «Зенит» был главенствующей командой, а сейчас непонятно, когда он выйдет на тот уровень. Питерцы играют ниже потолка. «Спартак» наступает и наступает. Им бы забить какой-то команде три-четыре мяча, тогда они понесутся. А пока «красно-белые» с трудом при помощи пенальти выигрывают у «Ротора». Это тоже не говорит о том, что команда поднялась на уровень. Что касается ЦСКА, когда выздоровеют все игроки, команда будет опасна для всех. Поэтому я не знаю, кто сейчас фаворит.     

- Участники еврокубков будут и дальше терять очки в чемпионате?

- Быстрее бы они закончили играть в еврокубках, тогда пойдут семимильными шагами к финишу.

- Теперь уже в матче «Зенит» - «Спартак», который состоится до зимней паузы, питерцев нельзя назвать фаворитами?

- В дерби нельзя называть фаворитов. Это одна из самых важных игр для всех команд. Такие матчи непредсказуемы.

Елена Григорьевская
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валерий Непомнящий
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола