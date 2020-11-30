Арустамян: «Отставка Газизова может быть в любой момент, это не зависит от результатов»

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30 Ноября 2020, 12:15,
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Известный футбольный инсайдер Нобель Арустамян поделился мнением о возможном увольнении Шамиля Газизова с поста генерального директора московского «Спартака».
«Не исключаю, что отставка может быть в любой момент. Хоть завтра. Это не зависит от результатов. Это зависит от отношений Газизова и руководства», - поведал журналист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Слухи об отставке Газизова появились после возвращения в столичный клуб Дмитрия Попова, который сейчас занимает должность спортивного директора.
По итогам 16 туров чемпионата России «Спартак» набрал 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов, Нобель Арустамян
Шнобель опять сказал очевидную вещь и выдал это за инсайд)