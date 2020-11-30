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«This is Spartak»: «Спартак» показал, как Тедеско пнул ногой Жиго

30 Ноября 2020, 11:51,

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Московский «Спартак» в своем официальном твиттер-аккаунте разместил фотографию наставника команды Доменико Тедеско и защитника Самуэля Жиго с поединка 16-го тура чемпионата России против волгоградского «Ротора» (2:0). На снимке немецкий тренер пнул ногой 27-летнего футболиста.

«This is Spartak («Это «Спартак» - прим. «Евро-Футбол.ру»)», - подписала пост пресс-служба столичного клуба, сделав отсылку к фильму «300 спартанцев».

После 16 туров московский коллектив набрал 32 балла и занимает третью позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок подопечные Доменико Тедеско сыграют на своем поле против «Тамбова».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Самуэль Жиго
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Комментарии (1)
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0
только не мясо!!!
30 Ноября 2020, 12:00

Тут после таких фотографий волей-не волей будешь самым обсуждаемым клубом в РПЛ - бежать, сукины дети!!!)))

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