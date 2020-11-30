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«Начнём разваливать с низов»: Аршавин объяснил зачисление сына в академию «Спартака»

30 Ноября 2020, 11:15,

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Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал зачисление своего младшего сына в академию московского «Спартака».

«У меня по этому поводу предубеждений нет. Начнем разваливать «Спартак» с низов. На этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова», - сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В данный момент Андрей занимает должность в структуре петербургского клуба.

Аршавин играл за «сине-бело-голубых» с 1999-го по 2008-й и с 2012-го по 2015-й годы. Он провел за петербургский коллектив 283 матча в чемпионате России, отметившись 57 голами.

В составе сборной России Андрей сыграл 74 встречи и забил 17 мячей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Андрей Аршавин
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