Слуцкий пропиарил «Инстаграм» Деспотовича

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пропиарил «Инстаграм» нападающего Джордже Деспотовича после победы над ЦСКА (1:0). Сербский футболист отметился забитым голом.

«Проспорил Деспоту. Теперь вынужден пиарить его «Инстаграм». Подписывайтесь на лучшего нападающего прямо сейчас, да Артем Дзюба?» - написал Слуцкий в «Инстаграме», выложив фотографию Деспотовича.

28-летний нападающий присоединился к казанскому клубу в июле, за это время он успел сыграть четырнадцать матчей за «Рубин» во всех турнирах, забил семь голов и отдал две голевые передачи.

После шестнадцати туров «Рубин» занимает девятое место в чемпионате России.