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Слуцкий пропиарил «Инстаграм» Деспотовича

29 Ноября 2020, 22:46,

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пропиарил «Инстаграм» нападающего Джордже Деспотовича после победы над ЦСКА (1:0). Сербский футболист отметился забитым голом.

«Проспорил Деспоту. Теперь вынужден пиарить его «Инстаграм». Подписывайтесь на лучшего нападающего прямо сейчас, да Артем Дзюба?» - написал Слуцкий в «Инстаграме», выложив фотографию Деспотовича.

28-летний нападающий присоединился к казанскому клубу в июле, за это время он успел сыграть четырнадцать матчей за «Рубин» во всех турнирах, забил семь голов и отдал две голевые передачи.

После шестнадцати туров «Рубин» занимает девятое место в чемпионате России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Джордже Деспотович
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