​Газизова жалко: «Спартак» «съел» Шамиля за четыре месяца

«Спартак» - особенный клуб в России. Поклонники «Зенита» могут сколько угодно козырять трофеями своих любимцев за последние сезоны, но глупо спорить с тем фактом, что самым популярным и обсуждаемым российским футбольным клубом остаётся «Спартак». Кому-то покажется, что это пишет фанат «красно-белых», но нет – это пишет человек, который реально смотрит на вещи.

«Спартак» - это всегда максимальное давление, будь ты футболист, тренер, директор или даже владелец. Справиться с этим давлением дано не каждому – здесь нужен не только профессионализм, но и твёрдость характера, умение правильно реагировать на критику, местами жёсткость и другие личностные качества. По этой причине при назначении Газизова на должность генерального директора «красно-белых» у меня закрались сомнения – а выдержит ли Шамиль?

Вообще Газизов всегда вызывал у меня только позитивные впечатления, ещё со времён его работы в «Уфе». Шамиль подкупал своей открытостью, умением пойти на контакт, возможностью найти время для общения с прессой и ответить на насущные вопросы, разложив всё по полочкам. В «Спартаке» Газизов не изменил себе – мы видели того же открытого менеджера, после каждой игры он спускался к журналистам и уделял им внимание, не скупясь на расширенные ответы.

И вот теперь произошёл перелом. «Спартак» вернул на должность спортивного директора Дмитрия Попова, плюс есть Зарема Салихова, чьё влияние на процессы в клубе весьма широки. Складывается ощущение, что в таких условиях Газизову просто не осталось места. И хотя должность генерального директора более объёмная, влияние Шамиля на спортивный сектор с возвращением Попова существенно снизится. Это и ежу понятно. Судя по слухам, такая ситуация менеджера не устраивает. Вероятно, именно поэтому Газизов почти преrратил контакты с журналистами.

Перед воскресным матчем чемпионата России против «Ротора» Шамиль Газизов был сам не свой. Это уже был не тот открытый человек, любящий свою работу. Это был явно озадаченный менеджер, который только и уходил от ответов на вопросы подкарауливших его журналистов. Есть ощущение, что «Спартак» «съел» Газизова, как ранее смог «съесть» многих футболистов, тренеров и функционеров. А ведь Шамиль проработал чуть более четырёх месяцев…

Сложно сказать, как завершится вся эта история. Хочется верить, что Газизов справится со всеми трудностями и будет продолжать получать излучать позитив, получая удовольствие от своей работы – в «Спартаке» или, возможно, в каком-нибудь другом клубе.

Алексей Антоненко