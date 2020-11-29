Черчесов рассказал, чего не хватает Заболотному, чтобы выйти на новый уровень

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29 Ноября 2020, 19:10,
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного.
«Он работоспособный. Надо реализовывать эти моменты, и тогда он выйдет на совершенно новый уровень, а у нас будет еще один нападающий», - сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
29-летний россиянин в нынешнем сезоне сыграл шестнадцать матчей за «Сочи» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
В активе Заболотного и одиннадцать матчей за сборную России, в которых ему удалось отличиться лишь однажды.
Отметим, что Антон является воспитанником школы ЦСКА.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Станислав Черчесов, Антон Заболотный