Черчесов рассказал, чего не хватает Заболотному, чтобы выйти на новый уровень

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного.

«Он работоспособный. Надо реализовывать эти моменты, и тогда он выйдет на совершенно новый уровень, а у нас будет еще один нападающий», - сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

29-летний россиянин в нынешнем сезоне сыграл шестнадцать матчей за «Сочи» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

В активе Заболотного и одиннадцать матчей за сборную России, в которых ему удалось отличиться лишь однажды.

Отметим, что Антон является воспитанником школы ЦСКА.