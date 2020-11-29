Попов: «Не удивляет, что говорят о моем конфликте с Газизовым»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов пообщался с прессой перед матчем против «Ротора».

«С Газизовым разговаривали, я подписал свой договор, подписал ли он – не знаю.

Какие задачи передо мной стоят? «Спартак» - чемпион.

Планы на трансферное окно? Пока нет планов, я не могу составить их за день. С Тедеско пока не общался. Меня не удивляет, что говорят о моем конфликте с Газизовым, вокруг «Спартака» всегда много слухов.

Есть ли скауты в моей команде? Пока нет», - сказал Попов в интервью журналисту Сергею Егорову на его «Ютуб-канале».

Напомним, что в последнее время в СМИ появились слухи, что после прихода Попова в клуб генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может быть отправлен в отставку.