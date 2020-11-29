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Черчесов объяснил провальное выступление российских клубов в еврокубках

29 Ноября 2020, 18:31,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил провальное выступление российских клубов в еврокубках.

«Наши команды без паузы начали сезон. На них еще ложится дополнительная нагрузка, плюс игроки уезжают в сборные. У других клубов немного по-другому», - сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Отметим, что наши клубы не могут одержать победу уже на протяжении 16 матчей.

Из трёх российских клубов в Лиге чемпионов шансы выйти в плей-офф сохранил только «Локомотив», отстающий от второго места на два очка. До конца группового этапа еврокубков осталось лишь два тура.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Станислав Черчесов
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Комментарии (5)
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0
Promt Roman
29 Ноября 2020, 19:24

Что несет этот психопат?

0
Кар Карыч
29 Ноября 2020, 19:12

Это они проиграли потому, что не я их тренировал! Ферштейн?

1
Leonardis
29 Ноября 2020, 19:09

И все же Черчеса пора гнать...

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1
Leonardis
29 Ноября 2020, 19:08

Бредятина от Черчесова...

1
Юбор
29 Ноября 2020, 19:03

Сказал глупость, впрочем, как обычно.

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