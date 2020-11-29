|
29 Ноября 2020, 18:31,
|
|
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил провальное выступление российских клубов в еврокубках.
«Наши команды без паузы начали сезон. На них еще ложится дополнительная нагрузка, плюс игроки уезжают в сборные. У других клубов немного по-другому», - сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
Отметим, что наши клубы не могут одержать победу уже на протяжении 16 матчей.
Из трёх российских клубов в Лиге чемпионов шансы выйти в плей-офф сохранил только «Локомотив», отстающий от второго места на два очка. До конца группового этапа еврокубков осталось лишь два тура.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Станислав Черчесов
Что несет этот психопат?
Это они проиграли потому, что не я их тренировал! Ферштейн?
И все же Черчеса пора гнать...
Бредятина от Черчесова...
Сказал глупость, впрочем, как обычно.