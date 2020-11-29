Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил провальное выступление российских клубов в еврокубках.

«Наши команды без паузы начали сезон. На них еще ложится дополнительная нагрузка, плюс игроки уезжают в сборные. У других клубов немного по-другому», - сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Отметим, что наши клубы не могут одержать победу уже на протяжении 16 матчей.

Из трёх российских клубов в Лиге чемпионов шансы выйти в плей-офф сохранил только «Локомотив», отстающий от второго места на два очка. До конца группового этапа еврокубков осталось лишь два тура.