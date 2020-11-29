Рахимов: «Всё равно я вижу какие-то определенные моменты, которые мне не нравятся»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов подвёл итоги матча с «Тамбовом» (4:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первая ваша победа в Премьер-лиге с «Уфой». Насколько это важный момент для команды?

- Конечно, важный момент для команды, потому что победы дают понять определенные ситуации, что все-таки проявлять себя ребята могут. Победы придают определенную уверенность. Сегодня надо сказать, что команда выглядела очень неплохо. Но все равно я вижу какие-то определенные моменты, которые мне не нравятся, моменты, где нам не хватает стабильной игры, где мы можем фазами выключаться из игры, но в целом сегодняшний матч показал, что шаг определенный команда в игре сделала, поэтому нам нужно улучшать свои результаты.

- Довольны ли вы игрой Морозова, который сегодня вышел на левом фланге обороны?

- Я бы не стал выделять одного игрока, потому что все-таки командных действий было больше. В плане организации игры я считаю, что многие выглядели очень хорошо.