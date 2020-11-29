​Соболев просит не искать виновных в штабе Черчесова

Форвард «Спартака» Александр Соболев, который недавно перенёс операцию из-за проблем с мениском, высказался по поводу ситуации с травмой.

Напомним, Соболев был прооперирован по возвращению из расположения сборной России. Владелец московского клуба Леонид Федун заявил о претензиях главным образом в адрес медиков национальной команды, ведь он предупреждал тренера о проблемах игрока. Впрочем, сам игрок предлагает не искать виновных в штабе Черчесова.

«В этой ситуации абсолютно никто не виноват», - приводят слова Соболева «РИА Новости». Футболист отметил, что в подавляющем большинстве случаев проблем с мениском футболисты делают операцию через год-два. Он же сделал её через три месяца после начала проявления проблем.