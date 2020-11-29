Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Соболев просит не искать виновных в штабе Черчесова

29 Ноября 2020, 16:16,

Global Look Press

Форвард «Спартака» Александр Соболев, который недавно перенёс операцию из-за проблем с мениском, высказался по поводу ситуации с травмой.

Напомним, Соболев был прооперирован по возвращению из расположения сборной России. Владелец московского клуба Леонид Федун заявил о претензиях главным образом в адрес медиков национальной команды, ведь он предупреждал тренера о проблемах игрока. Впрочем, сам игрок предлагает не искать виновных в штабе Черчесова.

«В этой ситуации абсолютно никто не виноват», - приводят слова Соболева «РИА Новости». Футболист отметил, что в подавляющем большинстве случаев проблем с мениском футболисты делают операцию через год-два. Он же сделал её через три месяца после начала проявления проблем.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сборная России, Станислав Черчесов, Александр Соболев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола