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«Уфа» Рахимова разгромила бедствующий «Тамбов» и покинула последнее место РПЛ

29 Ноября 2020, 15:58,

Global Look Press

В матче 16-го тура чемпионата России по футболу сошли аутсайдеры – «Уфа» и «Тамбов».

Протокол игры  
Уфа 4:0 Тамбов
(1:0) Жамалетдинов Тимур 11'    
(2:0) Камилов Владислав 45'    
(3:0) Жамалетдинов Тимур 54'    
(4:0) Мрзляк Филип 79'    
Беленов Александр Плиев Константин Никитин Алексей Табидзе Джемал Данченко Олег   76'   86' (Алиев Азер (   86') Кротов Вячеслав   83' (Карп Кэтэлин (   83') Камилов Владислав   83' (Фольмер Кирилл (   83') Голубев Артём   45'   74' (Мрзляк Филип (   74') Морозов Григорий Комнен Андрич Жамалетдинов Тимур   48'   74' (Сысуев Дмитрий (   74')
Запасные: Шафинский Юрий Бородин Сергей Алексеевич Агаларов Гамид Сухов Александр Аликин Павел Чернов Алексей
Рыжиков Сергей Рыбин Алексей Шахов Виталий Грицаенко Алексей   15'   37' Каплиенко Александр Володько Максим   46' (Килин Антон (   46') Костюков Михаил   42'   61' (Тилль Себастьян (   61') Карасёв Павел   84' (Ойеволе Адессойе (   84') Чуперка Валерий Онугха Герман   48'   84' (Кабахидзе Владимир (   84') Карапетян Александр   43' (Чичерин Никита (   43')
Запасные: Чагров Никита Меренчуков Дмитрий Рабиу Мохаммед Шляков Евгений
29 ноября. Стадион "Нефтяник" (Уфа).

 

Битва за шесть очков, если хочется журналистских штампов. «Уфа» и «Тамбов» преследуют одну задачу – выжить. В этом сезоне у них есть один железный компаньон – «Ротор». Вот они втроём то и разыграют две прямые путёвки в «самую лучшую лигу мира». По игре и тренерской руке крепче всех смотрится «Тамбов», но команду терзают финансовые трудности, в которых «никто не виноват». Никто не виноват, а зарплату игроку и персонал клуба почему-то не получают уже давно.

На этом фоне «Уфа» смотрится фаворитом, ведь некоторые футболисты «Тамбова» даже матч хотели бойкотировать. А у Сергея Первушина такая скромная обойма, что на замену трудом набирается 7-8 игроков. Но по игровым критериям фаворит – «Тамбов». «Уфа» вообще незаметно превратилась в главного аутсайдера РПЛ, сменив «Ротор» на последнем месте. Назначение главным тренером Рашида Рахимова в лучшую сторону ситуацию не изменило. Пока.

Совсем нефутбольная погода встретила «Тамбов», оказавшись, однако счастливой для хозяев. Под снегопадом Кротов заработал штрафной удар, завалившись метрах в 20 от ворот. Данченко откатил сферу Жамалетдинову, а Тимур мощнейшим ударом вонзил мяч в «девятку», реализовав стандарт – 1:0. Есть быстрый гол.

«Тамбов» лишь отбивался, а «Уфа» пыталась наращивать преимущество. Тимур Жамалетдинов почувствовал силы, вновь атаковав ворота Рыжикова. Из пределов штрафной площади пробил, с левого её угла, но Сергей в этот раз записал сейв на свой счёт. Благодаря усилиям Жамалетдинова забили хозяева и второй мяч: Тимур пробил, Рыжиков отразил на Морозова, а тот спокойно дослал сферу в пустые ворота. Но сам же Жамалетдинов в офсайд забрался, поэтому гол засчитан не был.

Положение «Тамбова» стало совсем плачевным после удаления Грицаенко. Алексей умудрился два раза заработать жёлтую карточку за игру локтем в верховой борьбе с Андричем и заблаговременно поле покинул. И под занавес первого тайма вопросы о победителе снял красивый гол Камилова. Морозов подобрал мяч на левом краю чужой штрафной площади, сыграл на Владислава, а тот по дуге пробил в дальнюю «девятку» - 2:0.

«Уфа» продолжила ковать железо пока горячо. Третий гол пришёл после розыгрыша углового. Низом мяч отправили на Тимура Жамалетдинова, а тот из-за пределов штрафной площади шикарно пробил в «девятку» - 3:0. Терзаемый финансовыми и игровыми трудностями «Тамбов» просто сыпался.

Однако даже в таком состоянии «волки» получили шанс на гол престижа. Забежал в штрафную площадь Рыбин и отпасовал поперёк на Онугху, которого сзади сбил Никитин – пенальти. Но Валерий Чуперка недооценил соперника. Александр Беленов в углу сферу парировал, даже добивание не позволив совершить. На это за 10 минут до конца матча ответила комбинационным голом «Уфа»: Кротов отпасовал на правый край между на Сысуева, тот мягко навесил на дальнюю штангу, откуда Мрзляк поразил цель, воспользовавшись рикошетом от защитника – 4:0.

Крупная победа от «Уфа» - событие всегда неожиданное. Команда Рахимова покинула последнее место и приблизилась к «Тамбову» на расстояние в два балла.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Уфа, Тамбов
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