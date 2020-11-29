​Кокорин рассказал, что мешает ему заиграть в «Спартаке»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин высказался по поводу того, что мешает ему по-настоящему заиграть в новой команде. Видео со словами Кокорина, которые не вошли в недавний выпуск о «Спартаке», опубликовал в Telegram журналист Нобель Арустамян.

«У меня в карьере никогда такого не было - столько мелких болячек. Они мне помешали.

Не знаю, с чем связаны эти повреждения. Раньше такого не было. Теперь я это пережил и хочу набрать форму», - рассказал Кокорин.

Александр Кокорин забил только один гол за «Спартак» - в матче против «Химок» с пенальти. Форвард перешёл в московский клуб в начале августа на правах свободного агента.