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​Кокорин рассказал, что мешает ему заиграть в «Спартаке»

29 Ноября 2020, 14:32,

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Форвард «Спартака» Александр Кокорин высказался по поводу того, что мешает ему по-настоящему заиграть в новой команде. Видео со словами Кокорина, которые не вошли в недавний выпуск о «Спартаке», опубликовал в Telegram журналист Нобель Арустамян.

«У меня в карьере никогда такого не было - столько мелких болячек. Они мне помешали.

Не знаю, с чем связаны эти повреждения. Раньше такого не было. Теперь я это пережил и хочу набрать форму», - рассказал Кокорин.

Александр Кокорин забил только один гол за «Спартак» - в матче против «Химок» с пенальти. Форвард перешёл в московский клуб в начале августа на правах свободного агента.   
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин
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