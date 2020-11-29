​«Не могу сказать, что мне плевать»: Кокорин высказался об отношении к «Зениту»

Комментатор Нобель Арустамян опубликовал в Telegram часть недавнего интервью с Александром Кокориным, которая не вошла в итоговый выпуск недавнего видео о «Спартаке». Футболист высказался о своём отношении к «Зениту», отказавшемуся продлевать с ним контракт.

«Принципиально ли мне опередить «Зенит»? Мне принципиально выиграть что-то со «Спартаком», и чтобы «Спартак» в следующем году играл в Лиге чемпионов. Всё возможное буду делать для этого», - сказал Кокорин.

«На «Зенит» тебе вообще плевать?» - спросил Арустамян.

«Ну как плевать? Там остались футболисты и тренерский штаб, с которыми я был в хороших отношениях, которые за меня переживали. Я не могу сказать, что мне плевать», - ответил Кокорин.