​«Не могу сказать, что мне плевать»: Кокорин высказался об отношении к «Зениту»

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29 Ноября 2020, 13:49,
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Комментатор Нобель Арустамян опубликовал в Telegram часть недавнего интервью с Александром Кокориным, которая не вошла в итоговый выпуск недавнего видео о «Спартаке». Футболист высказался о своём отношении к «Зениту», отказавшемуся продлевать с ним контракт.
«Принципиально ли мне опередить «Зенит»? Мне принципиально выиграть что-то со «Спартаком», и чтобы «Спартак» в следующем году играл в Лиге чемпионов. Всё возможное буду делать для этого», - сказал Кокорин.
«На «Зенит» тебе вообще плевать?» - спросил Арустамян.
«Ну как плевать? Там остались футболисты и тренерский штаб, с которыми я был в хороших отношениях, которые за меня переживали. Я не могу сказать, что мне плевать», - ответил Кокорин.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, Александр Кокорин