Черчесов отреагировал на слова Федуна о ситуации с Соболевым

Владелец «Спартака» Леонид Федун недавно говорил о том, что у него есть претензии к медицинскому штабу сборной России из-за ситуации с форвардом Александром Соболевым. Футболист приехал из национальной команды был вынужден перенести операцию, хотя Федун предупреждал Черчесова о проблемах игрока с мениском.

Черчесов в интервью «РИА Новости» заявил, что от Соболева никаких жалоб не поступало, пока перед игрой с Сербией у игрока не заклинило колено. Тренер отметил, что штаб даже не успел включить в заявку на игру Фёдора Чалова.

«Футболисту нужно самому высказаться по этому вопросу и расставить все точки над «i», - отметил Черчесов.