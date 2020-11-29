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Черчесов отреагировал на слова Федуна о ситуации с Соболевым

29 Ноября 2020, 13:23,

Евро-Футбол.Ру

Владелец «Спартака» Леонид Федун недавно говорил о том, что у него есть претензии к медицинскому штабу сборной России из-за ситуации с форвардом Александром Соболевым. Футболист приехал из национальной команды был вынужден перенести операцию, хотя Федун предупреждал Черчесова о проблемах игрока с мениском.

Черчесов в интервью «РИА Новости» заявил, что от Соболева никаких жалоб не поступало, пока перед игрой с Сербией у игрока не заклинило колено. Тренер отметил, что штаб даже не успел включить в заявку на игру Фёдора Чалова.

«Футболисту нужно самому высказаться по этому вопросу и расставить все точки над «i», - отметил Черчесов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сборная России, Станислав Черчесов, Леонид Федун, Александр Соболев
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