​Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА о «физруке»

Наставник сборной России Станислав Черчесов в эфире канала «Россия 24» отреагировал на заявление ЦСКА. В нём пресс-служба «армейцев» употребила слово «физрук». Это был ответ на публичную критику Черчесовым ряда футболистов, в частности нападающего Фёдора Чалова.

У Черчесова спросили, является ли слово «физрук» оскорблением для него.

«Физрук – это хорошая профессия. Я не вижу никаких проблем и говорю об этом искренне», - рассказал Черчесов.

Станислав Черчесов занял тренерский мостик сборной России в 2016 году. Спустя два года на домашнем чемпионате мира команда добралась до стадии четвертьфинала.