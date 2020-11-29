​Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА о «физруке»

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29 Ноября 2020, 10:24,
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Наставник сборной России Станислав Черчесов в эфире канала «Россия 24» отреагировал на заявление ЦСКА. В нём пресс-служба «армейцев» употребила слово «физрук». Это был ответ на публичную критику Черчесовым ряда футболистов, в частности нападающего Фёдора Чалова.
У Черчесова спросили, является ли слово «физрук» оскорблением для него.
«Физрук – это хорошая профессия. Я не вижу никаких проблем и говорю об этом искренне», - рассказал Черчесов.
Станислав Черчесов занял тренерский мостик сборной России в 2016 году. Спустя два года на домашнем чемпионате мира команда добралась до стадии четвертьфинала.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Сборная России, Станислав Черчесов