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​Черчесов просит не наказывать фанатов ЦСКА за оскорбительные кричалки в свой адрес

29 Ноября 2020, 09:49,

Евро-Футбол.Ру

Наставник сборной России Станислав Черчесов в эфире канала «Россия 24» высказался по поводу оскорбительных кричалок фанатов ЦСКА в свой адрес.

Фанаты «армейцев» оскорбляли Черчесова во время матча с «Фейеноордом» в Лиге Европы. Очевидно, это была реакция на публичную критику тренером нападающего Фёдора Чалова.

«Я к этому спокойно отнёсся. Было бы хуже, чем бы вообще никакой реакции не было. Не знаю, как РФС может на это повлиять. Буду просить УЕФА не наказывать фанатов и ЦСКА», - сказал Черчесов.

Станислав Черчесов тренирует сборную России с 2016 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Станислав Черчесов
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