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​Канделаки – о Семаке: «Давайте выгонять тренера за второе место в таблице»

29 Ноября 2020, 09:16,

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась по поводу критики в адрес наставника «Зенита» Сергея Семака.

Первый круг «Зенит» завершил на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, отстав от ЦСКА на один зачётный балл. Что до Лиги чемпионов, то в четырёх турах группового этапа питерцы смогли раздобыть одно очко.

«Ну, давайте выгонять тренера за второе место в таблице на экваторе чемпионата. Тренера, приведшего команду к чемпионству в прошлом сезоне. Петржела, вон, рвется назад, называя команду «мёртвой». Уж он-то всех реанимирует», - написала Канделаки в Telegram.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и дважды подряд привёл команду к титулу чемпиона России.

Ближайший матч «Зенит» проведёт второго декабря. Соперником питерцев в Лиге чемпионов будет «Брюгге».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сергей Семак, Тина Канделаки
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