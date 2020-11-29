Сабитов: «Для «Динамо» лучше один раз проиграть 1:4, чем четыре раза по 0:1»

Бывший защитник московского «Динамо» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал матч 16-го тура РПЛ «Ростов» – «Динамо» (4:1).

- Лучше один раз проиграть 1:4, чем четыре раза по 0:1. Нельзя сказать, что счёт по игре. Первый тайм получился неинтересный и вялый с обеих сторон. Во вором тайме было много единоборств и фолов, остановок игры и выходов на поле врачей. Судья свистнул в моменте перед вторым пенальти уже по инерции, он не задумывался в той ситуации. Второй пропущенный одиннадцатиметровый уже серьёзно надломил «Динамо». Наверное, гости заслуживали поражения, но минимального, точно не с таким счётом. Я думаю, «Ростов» обыграл бы израильский «Маккаби» в сентябре в квалификации Лиги Европы, если бы забил в том матче два гипотетических пенальти.

На месте динамовцев я бы не стал сейчас посыпать голову пеплом. Команда старалась действовать организованно, дисциплинированно и компактно. Единственное, оказался отрезан от партнёров Комличенко. В первом тайме ему ещё удалось нанести один удар головой из сложной ситуации, а во втором тайме он потерял стопроцентный момент, когда не смог нормально принять мяч левой ногой. Думаю, это было связано с тем, что он долгое время находился без мяча и не прочувствовал ту ситуацию, так бывает.

Очень понравился Лесовой со своей неординарной техникой и дриблингом. Думаю, что хорошее футбольное будущее у Тюкавина. Моро забил пенальти в стиле легенды «Динамо» Игоря Добровольского: он замедлял движение по ходу разбега, посмотрел, в какую сторону двинется вратарь, и направил мяч в противоположном направлении.

У «Ростова» здорово работали фланги – Байрамян и Поярков слева, Тугарев и Терентьев справа. Неслучайно оба пенальти пришли с правой стороны. Вратарь Бабурин уверенно вступал в игру, когда это требовалось, – так и не скажешь, что он номер два после Песьякова. Бабурин хорошо читал игру и подстраховывал партнёров – он классно действовал как последний защитник, когда мяч забрасывался на Комличенко. Кроме того, Бабурин неплохо играет ногами, что тоже немаловажно для вратаря.