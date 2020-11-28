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​Уткин: «Отставки Мусаева не будет и быть не должно»

28 Ноября 2020, 20:15,

Твиттер

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу возможной отставки Мурада Мусаева с должности главного тренера «Краснодара».

Команда Мусаева в последнее время показывает плохие результаты. В чемпионате России «быки» занимают лишь девятое место, а в Лиге чемпионов набрали лишь одно очко в четырёх играх группы.  

Уткин написал в своём Telegram-канале, что отставки Мусаева не будет и быть не должно. По мнению журналиста, срочная отставка тренера «быков» не имеет никакого смысла. Не видит Уткин причин увольнять Муса и позже.

«А зачем? Душу если только отвести. Мусаев не справился с игрой на два фронта? Так никто не справился, ещё трое пытались», - написал Уткин.

Уткин напомнил, что Мусаев впервые вывел «Краснодар» в основной раунд Лиги чемпионов, а также о том факте, что впереди отпуск и межсезонье, после чего график игр будет не таким суровым.

«Мусаев для хозяина клуба - ставка вдолгую... С чего ж его выгонять? Как-то нелогично», - завершил свою мысль журналист.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Василий Уткин, Мурад Мусаев
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