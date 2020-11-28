​Уткин: «Отставки Мусаева не будет и быть не должно»

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28 Ноября 2020, 20:15,
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Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу возможной отставки Мурада Мусаева с должности главного тренера «Краснодара».
Команда Мусаева в последнее время показывает плохие результаты. В чемпионате России «быки» занимают лишь девятое место, а в Лиге чемпионов набрали лишь одно очко в четырёх играх группы.
Уткин написал в своём Telegram-канале, что отставки Мусаева не будет и быть не должно. По мнению журналиста, срочная отставка тренера «быков» не имеет никакого смысла. Не видит Уткин причин увольнять Муса и позже.
«А зачем? Душу если только отвести. Мусаев не справился с игрой на два фронта? Так никто не справился, ещё трое пытались», - написал Уткин.
Уткин напомнил, что Мусаев впервые вывел «Краснодар» в основной раунд Лиги чемпионов, а также о том факте, что впереди отпуск и межсезонье, после чего график игр будет не таким суровым.
«Мусаев для хозяина клуба - ставка вдолгую... С чего ж его выгонять? Как-то нелогично», - завершил свою мысль журналист.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Краснодар, Василий Уткин, Мурад Мусаев