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Дзюба получил травму в матче с «Арсеналом»

28 Ноября 2020, 16:38,

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Форвард и капитан петербургского «Зенита» Артём Дзюба не смог доиграть поединок 16-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

32-летний нападающий получил травму в концовке встречи. Покидая поле, игрок держался за пах. На 89-й минуте его заменил Даниил Шамкин.

Матч в Туле завершился вничью со счетом 0:0. Благодаря этому результату «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Арсенал» остался на 13-й строчке.

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба сыграл 14 поединков, забил семь голов (один - с пенальти) и сделал три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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0
SpaM
28 Ноября 2020, 18:20

Покидая держался за пах? Ну так по привычке уже. Тем более камеры на него были направлены. Не удержался.

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ингерман
28 Ноября 2020, 17:49

Покидая поле, игрок держался за пах.
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ай там по совокупу еще травма кулака была.. правда постенялись отметить.. )))

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