Дзюба получил травму в матче с «Арсеналом»

Форвард и капитан петербургского «Зенита» Артём Дзюба не смог доиграть поединок 16-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

32-летний нападающий получил травму в концовке встречи. Покидая поле, игрок держался за пах. На 89-й минуте его заменил Даниил Шамкин.

Матч в Туле завершился вничью со счетом 0:0. Благодаря этому результату «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Арсенал» остался на 13-й строчке.

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба сыграл 14 поединков, забил семь голов (один - с пенальти) и сделал три результативные передачи.