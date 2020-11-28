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Экс-футболист «Рубина»: «Тарасов - отыгранный человек, надо с ним расставаться»

28 Ноября 2020, 14:48,

ФК "Локомoтив"

Экс-футболист казанского «Рубина» Ренат Камалетдинов критически высказался в адрес полузащитника команды Дмитрия Тарасова.

«Тарасов - это вообще! С ним надо расстаться. Чувства игры у него нет. Его хорошие игры уже позади. Не надо думать, что у него что-то будет. Отыгранный человек», - приводит слова Камалетдинова издание «Спорт Бизнес Online».

33-летний полузащитник перебрался в казанский коллектив зимой 2020-го года. Контракт Тарасова с «Рубином» рассчитан до конца декабря.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Дмитрий принял участие в семи поединках, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубин, Дмитрий Тарасов, Ренат Камалетдинов
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Комментарии (1)
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0
ингерман
28 Ноября 2020, 15:05

ай.. зато у него маечки той системы.. )))

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