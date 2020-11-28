Умяров - о провале российских клубов в еврокубках: «Главная причина - «Спартак» не играет там»

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28 Ноября 2020, 14:24,
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Хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о провальном выступлении российских команд в нынешней еврокубковой кампании.
«Первая и главная причина понятна - в еврокубках не играет «Спартак». Если серьезно, надеюсь, ситуация изменится и наши команды начнут набирать очки для общего рейтинга», - передает слова футболиста официальный сайт «красно-белых».
Напомним, что российские клубы пока не одержали ни одной победы на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/2021.
В Лиге чемпионов РПЛ представляют московский «Локомотив», петербургский «Зенит» и «Краснодар», а в Лиге Европы выступает столичный ЦСКА.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Наиль Умяров
Правильно говорит, на фоне Спартака в еврокубках эти результаты казались бы вполне удовлетворительными. Но Спартак не играет в еврокубках, потому что слабенькие)
ай нормуль хрюнделей помоями корыцными облил.. )))