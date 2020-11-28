Умяров - о провале российских клубов в еврокубках: «Главная причина - «Спартак» не играет там»

Хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о провальном выступлении российских команд в нынешней еврокубковой кампании.

«Первая и главная причина понятна - в еврокубках не играет «Спартак». Если серьезно, надеюсь, ситуация изменится и наши команды начнут набирать очки для общего рейтинга», - передает слова футболиста официальный сайт «красно-белых».

Напомним, что российские клубы пока не одержали ни одной победы на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/2021.

В Лиге чемпионов РПЛ представляют московский «Локомотив», петербургский «Зенит» и «Краснодар», а в Лиге Европы выступает столичный ЦСКА.