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Сын Аршавина зачислен в академию «Спартака»

28 Ноября 2020, 13:54,

twitter.com

Известный спортивный журналист Илья Казаков посредством своего телеграм-канала сообщил, что Арсений Аршавин, младший сын экс-футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, был принят в академию московского «Спартака».

В настоящий момент Андрей занимает должность в структуре «сине-бело-голубых».

Аршавин выступал за петербургский клуб с 1999-го по 2008-й и с 2012-го по 2015-й годы. Андрей провел за «Зенит» 283 поединка в чемпионате России, отметившись 57 забитыми мячами.

В составе национальной сборной России Аршавин сыграл 74 матча и забил 17 голов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Андрей Аршавин, Арсений Аршавин
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