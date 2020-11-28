Сын Аршавина зачислен в академию «Спартака»

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28 Ноября 2020, 13:54,
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Известный спортивный журналист Илья Казаков посредством своего телеграм-канала сообщил, что Арсений Аршавин, младший сын экс-футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, был принят в академию московского «Спартака».
В настоящий момент Андрей занимает должность в структуре «сине-бело-голубых».
Аршавин выступал за петербургский клуб с 1999-го по 2008-й и с 2012-го по 2015-й годы. Андрей провел за «Зенит» 283 поединка в чемпионате России, отметившись 57 забитыми мячами.
В составе национальной сборной России Аршавин сыграл 74 матча и забил 17 голов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Андрей Аршавин, Арсений Аршавин