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Нигматуллин - о коронавирусе: «Очень неприятная зараза - трещал по швам весь организм»

28 Ноября 2020, 11:38,

fratria.ru

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поведал о том, как перенес заболевание коронавирусной инфекцией.

«Месяц, как переболел. Очень неприятная зараза - трещал по швам весь организм. Ощущение такое, что вирус был во мне с головы до пят. Сейчас все пришло в норму. Будьте здоровы!», - гласит сообщение Нигматуллина в «Инстаграме».

Напомним, что Нигматуллин завершил игровую карьеру в ноябре 2009-го года. В составе национальной сборной России Руслан провел 24 поединка и пропустил 18 голов.

На клубном уровне, помимо «Локомотива», он выступал за «Спартак», ЦСКА, СКА и еще несколько клубов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Руслан Нигматуллин
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Комментарии (1)
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0
crocodile
28 Ноября 2020, 12:05

"ой та обычный гриб"

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