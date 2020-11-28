Нигматуллин - о коронавирусе: «Очень неприятная зараза - трещал по швам весь организм»

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поведал о том, как перенес заболевание коронавирусной инфекцией.

«Месяц, как переболел. Очень неприятная зараза - трещал по швам весь организм. Ощущение такое, что вирус был во мне с головы до пят. Сейчас все пришло в норму. Будьте здоровы!», - гласит сообщение Нигматуллина в «Инстаграме».

Напомним, что Нигматуллин завершил игровую карьеру в ноябре 2009-го года. В составе национальной сборной России Руслан провел 24 поединка и пропустил 18 голов.

На клубном уровне, помимо «Локомотива», он выступал за «Спартак», ЦСКА, СКА и еще несколько клубов.