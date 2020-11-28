Отечественный шоу-бизнес и футбол

Артисты и звёзды спорта чаще всего дружат между собой. Но иногда и у них случаются скандалы. Совсем недавно Баста и Валерий Карпин поспешили выяснить между собой кто больше любит город Ростов-на-Дону. Валерий Георгиевич никому не позволяет обыгрывать себя в троллинге. Певец достаточно быстро «сдулся», а наставник готов доказать свою преданность клубу. Так ли это просто? И стоит ли ссориться с теми, кто может помочь тебе в Ростове, тем более что является акционером футбольного «СКА», который вполне может претендовать на звание «фарм-клуба» «Ростова». О том, как пересекается мир искусства и футбола в этой статье.

Когда мы говорим о мире шоу-бизнеса и профессиональном футболе, то сразу же вспоминаются две пары. Первая из них казалась чуть ли не образцом. Один из лучших современных футболистов России Андрей Аршавин и его жена Юлия Барановская воспитывали двоих детей, ожидали появление третьего. В 2012-м году Аршавин начал испытывать спад в игровой карьере, а заодно начался разлад в семейной жизни. Окончательное расставание супруги пережили в новой ипостаси. Юлия Барановская стала телеведующей, Аршавин ушёл к новой супруге, с которой прожил всего два года.

Еще одна супружеская чета Тарасов и Бузова изначально не выглядела надёжной. Супруги сошлись на любви к пению, не отличаясь особым талантом в этом направлении. Четыре прожитых года каждый вспоминает по-своему. В любом случае, Тарасов сегодня пытается реанимировать карьеру в «Рубине», а его вторая жена всё больше проявляет себя в отечественном шоу-бизнесе.

Расставание Фёдора Смолова с Викторией Лопырёвой пошло игроку на пользу. В ту пору талантливый нападающий лишь подавал надежды, который разглядел Фабио Капелло. «Прорвало» Смолова уже в более зрелом возрасте. В любом случае отношения со звёздой сделали из Фёдора медиа-персону, но большее внимание к нему было приковано к его игре в Европе. Жаль, что Смолов выбрал деньги и отказался от своего развития карьеры.

Как видно, футболисты и звезды шоу-бизнеса пересекаются в основном любовными узами. Эти браки не становятся прочными, проявляясь лишь «вспышкой» и нанося вред футбольным карьерам. Спор Карпина и Басты получился достаточно интересным и интеллектуальным. Обыграть Валерия Георгиевича в троллинге ещё никому не удавалось. Да и вряд ли получится.

Константин Лицин