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«Спартак» пока не делал предложения по Акино

27 Ноября 2020, 23:55,

Евро-Футбол.Ру

«Спартак» пока не делал предложения по Педро Акино.

По информации корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергея Румянцева, центральный полузащитник «Леона» действительно входит в список интересов «Спартака», и «красно-белые» уже связывались с клубом и самим игроком, но стороны взяли время на паузу.

Представители футболиста и сам клуб заявили, что сейчас сфокусированы на чемпионате Мексики, который находится в самом разгаре. «Леон» проиграл в первой игре 1/8 плей-офф Апертуры «Пуэбле» со счетом 1:2 и проведет ответный матч 29 ноября.

В случае, если команда не пройдет в следующий раунд, переговоры могут перейти в активную фазу, иначе же придется подождать окончания чемпионата.  Сам футболист намерен покинуть команду зимой, а его контракт заканчивается в июне следующего года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Педро Акино
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