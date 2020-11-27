«Спартак» пока не делал предложения по Акино

«Спартак» пока не делал предложения по Педро Акино.

По информации корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергея Румянцева, центральный полузащитник «Леона» действительно входит в список интересов «Спартака», и «красно-белые» уже связывались с клубом и самим игроком, но стороны взяли время на паузу.

Представители футболиста и сам клуб заявили, что сейчас сфокусированы на чемпионате Мексики, который находится в самом разгаре. «Леон» проиграл в первой игре 1/8 плей-офф Апертуры «Пуэбле» со счетом 1:2 и проведет ответный матч 29 ноября.

В случае, если команда не пройдет в следующий раунд, переговоры могут перейти в активную фазу, иначе же придется подождать окончания чемпионата. Сам футболист намерен покинуть команду зимой, а его контракт заканчивается в июне следующего года.