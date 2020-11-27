Кто был лучшим тренером в первом круге чемпионата России

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» завершает подводить итоги первого круга чемпионата России. Пришло время поговорить о тренерах, которые были лучшими в прошедших пятнадцати турах Премьер-лиги.

На третье место в нашем рейтинге лучших тренеров первого круга мы решили поставить сразу двух специалистов – Владимира Федотова и Андрея Талалаева. Выделить кого-то одного из них мы не смогли, поскольку их команды в пятнадцати турах приятно удивили и даже набрали одинаковое количество очков.

«Сочи» завершил первый круг чемпионата России на шестой позиции. В какой-то момент первой части сезона команда Владимира Федотова и вовсе находилась в тройке. Впрочем, и шестую строчку можно расценивать для сочинцев как успех. От третьего «Спартака» подопечных Владимира Федотова на сегодняшний день отделяют пять зачётных баллов. В первом круге «Сочи» проиграл только трижды – «Динамо», «Зениту» и «Арсеналу».

«Ахмат» в первом круге тоже порадовал своих болельщиков, что находит отражение в седьмой позиции команды Андрея Талалаева в турнирной таблице. Как и «Сочи», грозненцы имеют в своём активе двадцать четыре набранных очка. Стоит отметить, что дома «Ахмат» набрал 13 очков – на балл больше, чем «Спартак».

На второе место мы поставили Доменико Тедеско. «Спартак» не обременён еврокубками и полностью сконцентрировал на чемпионате, но даже в такой ситуации вряд ли кто-то ожидал, что «красно-белые» станут реальными претендентами на чемпионский титул. Тем не менее, «Спартак» подчеркнул свои высокие амбиции и завершил первый круг на третьем месте с трёхочковым отставанием от лидера. Какое-то время «красно-белые» и вовсе провели на вершине таблицы.

Процесс построения команды ещё не завершён, но уже сейчас Тедеско заслуживает похвалы. «Спартак» стал показывать действительно интересный футбол, хотя стабильности где-то ещё не хватает, особенно если говорить о ситуации у своих ворот. Будет интересно посмотреть, как «красно-белые» проведут второй круг, и на каком месте команда Тедеско финиширует по итогу тридцати туров.

Лучшим же тренером первого круга российской Премьер-лиги был Виктор Ганчаренко. У ЦСКА не ладятся дела в Лиге Европы, где в четырёх турах группового этапа не было добыто ни одной победы, но в чемпионате всё идёт хорошо. Именно «армейцы» занимают первое место в турнирной таблице на экваторе сезона.

Ганчаренко то и дело сталкивался с кадровыми проблемами, плюс в атаке у команды есть трудности. Фёдор Чалов никак не выйдет на прежний уровень, Чидера Эджуке и Адольфо Гайч пока тоже не оправдывают высоких ожиданий. Но даже в такой ситуации «армейцы» идут вторыми по забитым голам после «Зенита» и первыми по очкам. Ганчаренко за такой первых круг Премьер-лиги можно лишь поаплодировать.

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