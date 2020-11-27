​Ганчаренко: «Газизов был нормальным парнем, пока не пошёл в «Спартак»

|
27 Ноября 2020, 16:34,
|
|
Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко высказался по поводу Шамиля Газизова, занимающего должность гендиректора «Спартака» с лета текущего года.
«Он был нормальным парнем, пока не пошёл в «Спартак». Ну как может друг пойти к прямому конкуренту? (смеётся). Сейчас мы меньше общаемся. Это дерби, я переживаю только за ЦСКА», - сказал Ганчаренко в интервью Нобелю Арустамяну. Видео появилось на канале журналиста в YouTube.
Напомним, ранее Виктор Ганчаренко и Шамиль Газизов вместе работали в «Уфе».
После первого круга чемпионата России ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Спартак» идёт третьим.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Шамиль Газизов
ай.. ха-ха-ха.. колхозник - кра-са-ва.. )))
Кликбейт. однако)