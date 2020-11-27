Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

​Ганчаренко: «Газизов был нормальным парнем, пока не пошёл в «Спартак»

27 Ноября 2020, 16:34,

Global Look Press

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко высказался по поводу Шамиля Газизова, занимающего должность гендиректора «Спартака» с лета текущего года.

«Он был нормальным парнем, пока не пошёл в «Спартак». Ну как может друг пойти к прямому конкуренту? (смеётся). Сейчас мы меньше общаемся. Это дерби, я переживаю только за ЦСКА», - сказал Ганчаренко в интервью Нобелю Арустамяну. Видео появилось на канале журналиста в YouTube.

Напомним, ранее Виктор Ганчаренко и Шамиль Газизов вместе работали в «Уфе».

После первого круга чемпионата России ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Спартак» идёт третьим.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Шамиль Газизов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
27 Ноября 2020, 18:09

ай.. ха-ха-ха.. колхозник - кра-са-ва.. )))

0
CELTIC FROST
27 Ноября 2020, 17:42

Кликбейт. однако)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ
Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола