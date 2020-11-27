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​Уткин: «Неустойку Газизову «Спартак» сможет отдать Уруновым?»

27 Ноября 2020, 15:38,

Динамо Москва

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на обсуждения возможного ухода Шамиля Газизова с должности гендиректора «Спартака», а также на информацию о трёх миллионах евро неустойки для менеджера в случае принятия такого решения.

«Интересно, можно отдать [неустойку] Уруновым?» - написал Уткин в Telegram-канале.

Напомним, при Шамиле Газизове «Спартак» осуществил трансфер Остона Урунова из «Уфы». Тем не менее, в шести матчах за «красно-белых» в чемпионате России Урунов ещё не забил ни одного гола и не отдал ни одного голевого паса.

До «Спартака» Газизов занимал должность генерального директора «Уфы» и добился существенного прогресса клуба.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Василий Уткин, Шамиль Газизов, Остон Урунов
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