​Уткин: «Неустойку Газизову «Спартак» сможет отдать Уруновым?»

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на обсуждения возможного ухода Шамиля Газизова с должности гендиректора «Спартака», а также на информацию о трёх миллионах евро неустойки для менеджера в случае принятия такого решения.

«Интересно, можно отдать [неустойку] Уруновым?» - написал Уткин в Telegram-канале.

Напомним, при Шамиле Газизове «Спартак» осуществил трансфер Остона Урунова из «Уфы». Тем не менее, в шести матчах за «красно-белых» в чемпионате России Урунов ещё не забил ни одного гола и не отдал ни одного голевого паса.

До «Спартака» Газизов занимал должность генерального директора «Уфы» и добился существенного прогресса клуба.