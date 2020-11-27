Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

В «Спартаке» отреагировали на информацию об отставке Газизова

27 Ноября 2020, 13:16,

Instagram

Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию о возможной отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора «красно-белых».

«На ближайшей повестке вопроса о смене гендиректора не стоит. Совет директоров точно сегодня собираться не будет. Мне о планах клуба и самого Шамиля об отставке ничего неизвестно», - передает слова Фетисова издание ТАСС.

Напомним, что Газизов присоединился к московскому клубу в июле, предыдущим местом его работы была «Уфа».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место после 15 туров. На счету команды Доменико Тедеско 29 баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ
Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола