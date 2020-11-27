В «Спартаке» отреагировали на информацию об отставке Газизова

Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию о возможной отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора «красно-белых».

«На ближайшей повестке вопроса о смене гендиректора не стоит. Совет директоров точно сегодня собираться не будет. Мне о планах клуба и самого Шамиля об отставке ничего неизвестно», - передает слова Фетисова издание ТАСС.

Напомним, что Газизов присоединился к московскому клубу в июле, предыдущим местом его работы была «Уфа».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место после 15 туров. На счету команды Доменико Тедеско 29 баллов.