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«С днём рождения, легенда!»: «Зенит» поздравил Кержакова

27 Ноября 2020, 12:09,

LiveSport.Ru

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и национальной сборной России Александр Кержаков сегодня, 27-го ноября, празднует день рождения. Экс-футболисту исполнилось 38-лет.

«С днем рождения, легенда!», - поздравила Александра пресс-служба «сине-бело-голубых».

Кержаков выступал за петербургский клуб с 2001-го по 2006-й год, а также с 2010-го по 2017-й. В 386 поединках он забил 162 мяча.

Александр является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

В настоящий момент Кержаков занимает пост главного тренера «Томи». Команда из Томска занимает предпоследнее место в ФНЛ после 24 проведенных туров.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Александр Кержаков
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