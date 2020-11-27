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Известны претенденты на премию «Первая пятёрка»

27 Ноября 2020, 12:01,

Евро-Футбол.Ру

ДФЛ представила претендентов на ежегодную премию «Первая пятёрка». Эту награду вручают лучшему молодому футболисту Премьер-лиги в возрасте до 21-го года.

Стоит отметить, что в этом году в список номинантов не попал ни один форвард. За приз поборются девять футболистов: Игорь Дивеев, Константин Марадишвили (оба - ЦСКА), Павел Маслов, Наиль Умяров (оба - «Спартак»), Артём Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Роман Евгеньев («Динамо»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Даниил Уткин («Краснодар»).

В 2019-м году получили премию игроки «Краснодара» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Игорь Дивеев, Первая пятерка
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