Известны претенденты на премию «Первая пятёрка»

ДФЛ представила претендентов на ежегодную премию «Первая пятёрка». Эту награду вручают лучшему молодому футболисту Премьер-лиги в возрасте до 21-го года.

Стоит отметить, что в этом году в список номинантов не попал ни один форвард. За приз поборются девять футболистов: Игорь Дивеев, Константин Марадишвили (оба - ЦСКА), Павел Маслов, Наиль Умяров (оба - «Спартак»), Артём Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Роман Евгеньев («Динамо»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Даниил Уткин («Краснодар»).

В 2019-м году получили премию игроки «Краснодара» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.