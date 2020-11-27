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Уткин - о Нойштедтере в сборной России: «Бац, продано, как это ещё истолковать?»

27 Ноября 2020, 11:51,

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Бывший футбольный комментатор, а в настоящий момент популярный блогер Василий Уткин поделился мнением о вызовах полузащитника московского «Динамо» Романа Нойштедтера в национальную сборную России.

«Вызывать Нойштедтера и даже давать ему время на поле, когда он вне клуба, а когда он в клубе, Роман перестает быть нужным. Вам не кажется, что это называется «бац, продано»? Как это еще истолковать?», - сказал блогер на своем канале в Youtube.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги 32-летний полузащитник провел четыре поединка, в которых получил две желтые карточки.

В футболке национальной сборной России Нойштедтер сыграл 13 матчей, отметившись одним забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Василий Уткин, Роман Нойштедтер
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