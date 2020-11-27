Дзюба остаётся лучшим нападающим чемпионата России

Продолжая подводить итоги первого круга российской Премьер-лиги, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» определяет лучшего из нападающих. Кто же присоединится к Игорю Акинфееву, Айртону и Николе Влашичу, которых мы определили лучшими игроками в других линиях поля?

В предыдущих материалах при определении лучших вратарей, защитников и полузащитников первого круга чемпионата России мы формировали своеобразный пьедестал из трёх футболистов, расставляя их по местам от третьего до первого. В случае с нападающим нам пришлось отступить от этого формата.

Дело в том, что поставить кого-то на третье место просто невозможно. Для форварда ключевым показателем являются результативные действия. Например, Эсекель Понсе и Сердар Азмун забили по шесть голов и отдали по одной голевой передаче. Кто из них был лучше? Наверное, Джордже Деспотович, у которого при шести голах два ассиста. Но как тогда сравнивать его с Маркусом Бергом, имеющим идентичные показатели? Словом, мы решили выделить не трёх, а двух форвардов.

На второй строчке оказался Джордан Ларссон. Форвард «Спартака» в первом круге забил шесть голов. Больше только у Артёма Дзюбы и Кристиана Нобоа. При этом Ларссон оформил четыре результативные передачи на партнёров, что позволяет ему входить в тройку лучших игроков первого круга Премьер-лиги по системе «гол+пас» вместе с тем-таки Дзюбой и Николой Влашичем.

Значимость Ларссона в достаточно успешном первом круге в исполнении «Спартака» подчёркивает и такой важный показатель как ключевые передачи – пасы, выводящие партнёров на ударные позиции. У Ларссона таких передач 29, никто из нападающий не имеет больше. Первый круг Премьер-лиги швед однозначно может записать себе в актив.

Лучшим же нападающим чемпионата России остаётся Артём Дзюба. Да, нападающий попал в очередной громкий скандал. Да, он имеет настоящую армию хейтеров. Однако именно Дзюба при всех своих проблемах вне поля является главным наконечником атак не только «Зенита», но и национальной сборной России.

Ключом к оценке любого нападающего являются голы. В первом круге Премьер-лиги Дзюба отличился не так много раз – семь – но при этом никто не забил больше. Столько же забил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, однако эквадорец трижды отличился с пенальти при одном голе с пенальти у Дзюбы.

Дзюба полезен не только в плане наконечника, но и в подыгрыше. Это подчёркивают 27 ключевых передач – среди нападающих лучше только Джордан Ларссон, у которого на два таких паса больше. Кроме того, форвард «Зенит» входит в тройку лучших форвардов по количеству выигранных единоборств в воздухе, уступая только Антону Заболотному и Александру Соболеву.

Кто был лучшим вратарём первого круга чемпионата России

​Кто был лучшим защитником в первом круге чемпионата России

Кто был лучшим полузащитником в первом круге чемпионата России