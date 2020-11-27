Кто был лучшим полузащитником в первом круге чемпионата России

Пятнадцать туров чемпионата России остались позади, впереди – ещё пятнадцать. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает подводить итоги первой части сезона. Прошло время разобраться, кто был лучшим среди полузащитников.

Определиться с третьим местом в нашем рейтинге лучших полузащитников первого круга было непросто. И всё же мы сделали выбор в пользу Хвичи Кварацхелии из «Рубина». Неожиданно? Возможно. Однако в свои 19 лет грузин оказывает колоссальное влияние на выступления команды Леонида Слуцкого, закрепившейся в средней части турнирной таблицы. Не зря за последние полгода оценочная стоимость Кварацхелии по версии transfermarkt выросла с 2,3 до 7,5 миллиона евро.

Кварацхелия входит в топ-8 лучших полузащитников первого круга Премьер-лиги России по количеству ударов по воротам (29) и по количеству ключевых передач (23). Что касается дриблинга, то здесь Хвиче просто не было равных. У 19-летнего грузина 56 успешных попыток дриблинга. Бернард Бериша и Никола Влашич, которые в этом компоненте игры делят второе место, имеют вдвое меньше – 28 успешных попыток.

Второе место мы отдали Кристиану Нобоа. Полузащитник «Сочи» делит с Артёмом Дзюбой лидерство в рейтинге бомбардиров Премьер-лиги после первого круга, что говорит о многом. Да, Нобоа три из семи голов провёл с пенальти, а Дзюба лишь один, зато эквадорец провёл на два матча меньше, чем россиянин. Во многом именно качественная игра Нобоа позволила сочинцам качественно провести первый круг и завершить его на первом месте.

Лучшим же полузащитником в первом круге чемпионата России, вне всяких сомнений, был Никола Влашич из ЦСКА. Хорват не просто является настоящим лидером московской команды – он входит в число лучших игроков российской Премьер-лиги и наверняка находится на карандаше у весьма солидных клубов из Европы.

Устраиваемся поудобнее и начинаем впечатляться показателями Влашича. Хорват в первом круге забил шесть голов – больше только у Кристиана Нобоа и Артёма Дзюбы (по семь). Он оформил четыре результативных паса – больше только у Дугласа Сантоса (пять). По системе «гол+пас» Влашич входит в тройку лучших игроков Премьер-лиги России по итогам пятнадцати туров – десять очков.

Влашич является лучшим футболистом первого круга чемпионата по количеству ключевых передач, то есть пасов, которые выводят партнёра на ударную позицию – 38. Хорват также является игроком, который чаще всех бил по воротам – 59 раз. На втором месте по этому показателю находится Эрик Бикфалви, который нанёс на шестнадцать ударов меньше. Также Влашич делит второе место среди полузащитников по успешным попыткам дриблинга. Словом, вклад хорватского игрока в лидерство ЦСКА сложно переоценить.

Кто был лучшим вратарём первого круга чемпионата России

​Кто был лучшим защитником в первом круге чемпионата России