«Алания» оригинально ответила на слова Дренте о водке в клубном автобусе

Бывший футболист «Алании» Ройстон Дренте дал интервью о жизни в России, в котором, в частности, упомянул о том, что игроки клуба порой выпивали, а горячительные напитки порой были даже в автобусе, на котором передвигались игроки.

Пресс-служба коллектива из Владикавказа отреагировала на эти слова сообщением в Твиттере со снимком цистерны спирта и подписью: «Архивное фото: Ройстон Дренте заходит в клубный автобус после хет-трика в ворота «Мордовии».

Примечательно, что у голландца не было особо много времени для изучения традиций «Алании», в 2013 году он провел за клуб всего шесть матчей. В целом Дренте считался талантливым футболистом и числился в «Реале» на протяжении пяти лет, но так и не смог реализовать свой недюжинный потенциал.