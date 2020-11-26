Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Алания» оригинально ответила на слова Дренте о водке в клубном автобусе

26 Ноября 2020, 22:16,

Global Look Press

Бывший футболист «Алании» Ройстон Дренте дал интервью о жизни в России, в котором, в частности, упомянул о том, что игроки клуба порой выпивали, а горячительные напитки порой были даже в автобусе, на котором передвигались игроки.

Пресс-служба коллектива из Владикавказа отреагировала на эти слова сообщением в Твиттере со снимком цистерны спирта и подписью: «Архивное фото: Ройстон Дренте заходит в клубный автобус после хет-трика в ворота «Мордовии».

Примечательно, что у голландца не было особо много времени для изучения традиций «Алании», в 2013 году он провел за клуб всего шесть матчей. В целом Дренте считался талантливым футболистом и числился в «Реале» на протяжении пяти лет, но так и не смог реализовать свой недюжинный потенциал.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Алания, Ройстон Дренте
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
Первый пошёл: «Краснодар» опять проиграл «Севилье» и распрощался с плей-офф Лиги чемпионов
Первый пошёл: «Краснодар» опять проиграл «Севилье» и распрощался с плей-офф Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола