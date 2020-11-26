«Алания» оригинально ответила на слова Дренте о водке в клубном автобусе

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26 Ноября 2020, 22:16,
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Бывший футболист «Алании» Ройстон Дренте дал интервью о жизни в России, в котором, в частности, упомянул о том, что игроки клуба порой выпивали, а горячительные напитки порой были даже в автобусе, на котором передвигались игроки.
Пресс-служба коллектива из Владикавказа отреагировала на эти слова сообщением в Твиттере со снимком цистерны спирта и подписью: «Архивное фото: Ройстон Дренте заходит в клубный автобус после хет-трика в ворота «Мордовии».
Примечательно, что у голландца не было особо много времени для изучения традиций «Алании», в 2013 году он провел за клуб всего шесть матчей. В целом Дренте считался талантливым футболистом и числился в «Реале» на протяжении пяти лет, но так и не смог реализовать свой недюжинный потенциал.
Архивное фото: Ройстон Дренте заходит в клубный автобус после хет-трика в ворота Мордовии pic.twitter.com/mzxmhZaq0I— ФК «Алания» (@fc_alania) November 26, 2020
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Алания, Ройстон Дренте