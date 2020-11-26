Дренте – о выступлениях за «Аланию»: «Владикавказ – разбитый город. Водка была основным продуктом – это Россия»

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26 Ноября 2020, 19:28,
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Ройстон Дренте вспомнил выступления за владикавказскую «Аланию».
«С точки зрения жизненного опыта переход в «Аланию» пошёл мне на пользу. Жизнь – это не всегда сахар. Владикавказ сложно назвать идеальным городом. Не знаю, как сказать, назову этот город разбитым. Сложно там чем-то заняться даже в том случае, если у тебя много денег.
Водка? Да, мы пили её. Водка являлась основным продуктом. У нас не было никаких проблем с этим. Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия. Вы сами всё знаете, верно», - цитирует Дренте rijnmond.
Дренте сыграл в общей сложности шесть матчей за «Аланию», забил три гола и отметился одним ассистом.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Алания, Ройстон Дренте