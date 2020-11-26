Геркус – о слухах об увольнении Газизова: «Спартак» переходит на систему весна-осень?»

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26 Ноября 2020, 18:40,
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи о возможном увольнении Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».
«Спартак» переходит на систему весна-осень? Раньше гендиров меняли раз в год, теперь раз в полгода?» - написал Геркус в своём телеграм-канале.
Напомним, что Газизов пришёл в «Спартак» прошлым летом. В СМИ появилась информация, что руководство «Спартака» осталось недовольно летним трансфенрым окном.
«Спартак» не принимает участия в еврокубках в нынешнем сезоне. В российской Премьер-лиге «красно-белые» после пятнадцати туров занимают третье место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов, Илья Геркус