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Эджуке: «Тренер при любой возможности объясняет мне какие-то нюансы»

26 Ноября 2020, 17:43,

Global Look Press

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал, как часто он общается с тренерами в московском клубе.

«При любой возможности главный тренер и его помощники объясняют мне какие-то нюансы. Это очень полезно, ведь для меня по-прежнему многие вещи в этой лиге в новинку», - цитирует Эджуке пресс-служба ЦСКА.

Эджуке перешёл в ЦСКА в конце августа из «Херенвена», сумма трансфера составила чуть больше одиннадцати миллионов евро. За три месяца нигериец успел сыграть десять матчей за «армейцев» в российской Премьер-лиге и отметился двумя забитыми голами.

Стоит отметить, что 13 октября Эджуке дебютировал за сборную Нигерии, ранее он вступал только за молодёжную команду своей страны.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Чидера Эджуке
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