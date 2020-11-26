Эджуке: «Тренер при любой возможности объясняет мне какие-то нюансы»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал, как часто он общается с тренерами в московском клубе.

«При любой возможности главный тренер и его помощники объясняют мне какие-то нюансы. Это очень полезно, ведь для меня по-прежнему многие вещи в этой лиге в новинку», - цитирует Эджуке пресс-служба ЦСКА.

Эджуке перешёл в ЦСКА в конце августа из «Херенвена», сумма трансфера составила чуть больше одиннадцати миллионов евро. За три месяца нигериец успел сыграть десять матчей за «армейцев» в российской Премьер-лиге и отметился двумя забитыми голами.

Стоит отметить, что 13 октября Эджуке дебютировал за сборную Нигерии, ранее он вступал только за молодёжную команду своей страны.