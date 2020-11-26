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Уткин: «До сентябрьских матчей Черчесов ничего не делал, Моуринью волонтерил, Слуцкий операции оплачивал»

26 Ноября 2020, 16:21,

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Известный журналист Василий Уткин высказался о деятельности главного тренера сборной России Станислава Черчесова в период пандемии коронавируса.

«До сентябрьских матчей этого года с середины прошлого ноября сам Станислав не делал примерно ничего. Моуриньо, напомню, волонтерил, не брезговал. Слуцкий кому-то операции оплачивал, стадион пробивал, сейчас строит», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

После неудовлетворительных результатов сборной России в последних матчах группового этапа Лиги наций на Черчесова обрушился шквал критики со стороны общественности, а после вчерашнего выступления главного тренера национальной команды на «Матч ТВ» недовольство только возросло.

Летом нашей сборной предстоит сыграть на чемпионате Европы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Станислав Черчесов, Василий Уткин
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Комментарии (1)
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1
Юбор
26 Ноября 2020, 16:52

Черчесов профессионально непригоден, это было ясно ещё когда его только назначали. А теперь всем понятно, что это косноязычный напыщенный индюк.

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