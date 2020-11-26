Газизов может покинуть «Спартак» зимой

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб зимой.

Как сообщает «РБ-Спорт», полномочия Газизова с назначением Дмитрия Попова на пост спортивного директора уже сократились. Именно Попов будет выстраивать вертикаль спортивного проекта клуба. Что касается Газизова, то на него лягут задачи, связанные с офисом.

Необходимость в появлении спортивного директора была связана с недовольством руководства «Спартака» итогами летнего трансферного окна.

Напомним, что Газизов присоединился к «Спартаку» в июле, предыдущим местом работы специалиста была «Уфа».