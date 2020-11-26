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Газизов может покинуть «Спартак» зимой

26 Ноября 2020, 15:45,

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб зимой.

Как сообщает «РБ-Спорт», полномочия Газизова с назначением Дмитрия Попова на пост спортивного директора уже сократились. Именно Попов будет выстраивать вертикаль спортивного проекта клуба. Что касается Газизова, то на него лягут задачи, связанные с офисом.

Необходимость в появлении спортивного директора была связана с недовольством руководства «Спартака» итогами летнего трансферного окна.

Напомним, что Газизов присоединился к «Спартаку» в июле, предыдущим местом работы специалиста была «Уфа».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов
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Комментарии (6)
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2
White_Shark
26 Ноября 2020, 16:47

Может покинуть, а может и не покинуть...
Спартак может сняться, а может и не сняться...
Тут уж как у сына Арнольда зачешется.

3
jUMPER
26 Ноября 2020, 16:56

Скорее у Заремы...))) Нечего семейные деньги транЖИРИТЬ...))) на всяких Уруновых, Кокориных...)))
Та неее просто свининка не по вкусу пришлась...)))

4
jUMPER
26 Ноября 2020, 16:33

ОЙ а шо случилося??? Лишили кормушки??? А как жа заявлянное чемпионство....))))

2
ингерман
26 Ноября 2020, 16:31

ай не иначе конкурс блатняков проиграл.. )))

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2
только не мясо!!!
26 Ноября 2020, 16:23

Надо было родную "Уфу" не бросать, а наоборот, поднять её повыше, предпосылки были... И был бы ты навсегда героем всех башкир похлеще Салавата ... А сейчас ни Газизова толком, ни "Уфы"...

0
daymonn
26 Ноября 2020, 16:17
Столько добрых дел сотворил в спартаке! ! Как жаль! Не иначе на повышение пошел . Удачи в Уфе!
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