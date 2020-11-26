Эджуке: «В России команды в основном «паркуют автобус»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал, в чем заключаются отличия голландского чемпионата от российского.

«У вас футбол более силовой, команды действуют в основном от обороны, «паркуют автобус». Нападающим в таких условиях проявить себя нелегко», - цитирует Эджуке пресс-служба «армейского» клуба.

22-летний нигериец перешёл в ЦСКА из «Херенвена» в конце августа за 11,5 миллиона евро. За это время он успел сыграть тринадцать матчей за московский клуб и отметился двумя забитыми голами.

Сегодня, 26 ноября, ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы на своём поле примет «Фейеноорд».